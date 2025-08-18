Смольный привлечет образовательные организации к стимулированию рождаемости

Образовательные организации и предприятия Петербурга будут привлекать к работе по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми, сообщили 18 августа в администрации губернатора. Решение об этом было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства города.

По итогам совещания была одобрена "дорожная карта" по достижению показателей рождаемости в рамках нацпроекта "Семья". Одной из главных целей программы указано повышение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году.

В Смольном намерены мотивировать предприятия к поддержке семей с детьми. В качестве возможных видов помощи называется выплата корпоративного капитала в случае рождения ребенка, а также облегчение для сотрудников возможности совмещения работы с семейными обязанностями. Также Беглов поручил стимулировать рождаемость посредством социальной рекламы с пропагандой семейных ценностей, многодетности и ответственного отношения к детям.

Сама "дорожная карта" содержит перечень из 50 мероприятий по стимулированию рождаемости и поддержке семей. Контролировать их выполнение будут 32 органа исполнительной власти Петербурга и их подведомственных учреждения.

Напомним, в июне Беглов подписал закон о запрете склонения к абортам, внесенный членами фракции "Единая Россия". Тогда же он поставил подпись под поправками в Социальный кодекс, одна из которых касалась единовременных выплат беременным студенткам и школьницам.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного