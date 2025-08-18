Сборка автомобилей Lada Iskra начнется в Петербурге осенью 2025 года

"Автозавод Санкт-Петербург" начал готовить производственные линии к сборке автомобилей Lada Iskra, сообщила 18 августа "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу предприятия. Завод возобновил работу после трехнедельного корпоративного отпуска.

Как сообщили изданию в пресс-службе, сборка новой модели Lada запланирована на осень 2025 года. Кроме того, завод будет заниматься реализацией автомобилей XCITE. При этом представители "Автозавода Санкт-Петербург" не стали комментировать информацию о возобновлении сборки машин отечественного бренда.

Напомним, корпоративный отпуск на заводе начался 28 июля. Тогда же стало известно, что на предприятии приостанавливают сборку автомобилей XCITE, которой завод занимался с осени 2023 года. В феврале 2025 года появилась информация, что завод намерен произвести в этом году в 2,5 раза меньше автомобилей этой марки, чем в 2024 году.

Отметим, что соглашение о переносе сборки автомобиля Lada Iskra в Петербург было заключено между АвтоВАЗ и "Автозавод Санкт-Петербург" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом модель автомобиля была представлена годом ранее так же в рамках ПМЭФ. В январе 2025 года автомобиль осмотрел президент России Владимир Путин.

Анастасия Луценко, фото: pixabay