"Нулевой" день ПМЭФ-2024

ПМЭФ-2024, фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Утром в среду, 5 июня, начал свою работу XXVII Петербургский международный экономический форум. Официальное открытие ПМЭФ запланировано на следующий день, тем не менее ряд мероприятий состоялся уже сегодня.

Компания "АвтоВАЗ" презентовала на форуме новую модель Lada Iskra. Речь идет о линейке машин класса B, предполагается выпуск седанов, универсалов и универсалов повышенной проходимости. Производство новинки планируют запустить в начале 2025 года. Инвестиции в проект составили 23 миллиарда рублей, передает пресс-служба "АвтоВАЗа" слова президента компании Максима Соколова.

Также производитель представил версию внедорожника Lada Niva Travel с электрическим двигателем. Машину не планируют выпускать в продажу, ее создали для демонстрации возможностей автопредприятия, уточнил Autonews.

Также участникам форума продемонстрировали линейку премиальных автомобилей Aurus. Защитные чехлы сняли с новинок производителя Aurus Senat, Komendant и Arsenal.





Традиционно свой стенд представила Генеральная прокуратура, аналогичным образом она поступала в 2022 и 2023 годах. Свое присутствие на форуме в надзорном ведомстве объяснили стремлением поддерживать диалог с предпринимателями. "Представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на вопросы, связанные с правоприменительной практикой, оставить свои заявления, ознакомиться с иными формами коммуникации с прокурорами", — говорится в распространенном Генпрокуратурой сообщении.

Внимание публики также привлекли робот-сантехник на стенде Московской области и фамильное древо президента Владимира Путина, выставленное на обозрение на стенде Дома семейных традиций "Кристиан". Человекоподобный робот рассуждал о жилищно-коммунальном хозяйстве в Подмосковье и отпускал шутки, хаотично двигая руками и головой.





Что касается генеалогии главы государства, то его род проследили до второй половины XVII века и установили, что Путины происходят из крестьян Тверской губернии. Как сообщил в беседе с РИА "Новости" представитель компании, заказчиком изысканий выступил троюродный брат президента.





Участники сессии "Малые города. Новые территории креативных индустрий" обсуждали вопросы, связанные с развитием небольших российских городов. В частности, спикером интересовал вопрос, почему молодежь стремится покинуть малую родину и перебраться в мегаполисы. Помимо надежды зарабатывать больше денег, называлось также стремление к самореализации.

"Идут за будущим, за ярким интересным будущим, в котором можно проявить себя", — высказался глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

На сессии "Будущие технологии в строительстве" рассуждали о том, как прогресс может повлиять на возведение зданий и в итоге повлиять на облик городов. Модератором дискуссии выступила журналистка Ксения Собчак.

В других дискуссиях поднимались, среди прочего, вопросы виноделия и здравоохранения.

Кроме всего прочего, в рамках ПМЭФ Федеральная пассажирская компания представила двухэтажный поезд "Аврора", который планируется запустить между Москвой и Петербургом. В свою очередь, для Ленобласти "нулевой" день ознаменовался подписанием ряда соглашений на строительство и расширение предприятий.

Прибывший накануне в Петербург президент Владимир Путин в "нулевой" день ПМЭФ прогулялся по "Лахта Центру" в компании главы Газпрома Алексея Миллера. Последний показал высокопоставленному экскурсанту интерьеры небоскреба и вид на город с высоты.

Там же, в "Лахта Центре", Путин провел встречу с руководителями иностранных информагентств. Собеседниками российского лидера выступили представители СМИ из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Ирана, Китая и других государств. Место за столом нашлось и для журналистов из стран, которые в России официально считаются недружественными, в том числе из США, Великобритании, Японии, Южной Кореи и ряда стран Евросоюза.

"Предлагаю, чтобы у нас был не вечер вопросов и ответов, а обмен мнениями. Так будет поинтереснее. И мне бы тоже ваше мнение интересно было услышать по тем вопросам, которые вас интересуют", — обратился к собравшимся президент, следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы беседы.

В последовавшей беседе Путин делился соображениями на тему международной политики и специальной военной операции. В частности, он заявил, что безвозвратные потери Украины в ходе СВО превышают российские в пять раз, передает ТАСС. Также он позитивно оценил связи России с Китаем и Ираном и критически отозвался о состоянии экономики Франции и политике элит Германии.

Официальное открытие ПМЭФ состоится в четверг, 6 июня, в 13:00. Форум продолжит свою работу до субботы, 8 июня.

























Текст: Андрей Казарлыга, фото с ПМЭФ: Михаил Масленников