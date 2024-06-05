Генпрокуратура представила свой стенд на ПМЭФ

"Нулевой" день Петербургского международного экономического форума стартовал 5 июня в "Экспофоруме". Среди прочих, свой стенд представила Генеральная прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, открытие стенда связано со стремлением поддерживать диалог с представителями бизнес-сообщества. Это позволяет налаживать обратную связь с предпринимателями для получения сведений о результативности принимаемых мер.

В Генпрокуратуре высказали мнение, что одним из инструментов взаимодействия с "открытого и всестороннего взаимодействия" бизнесом выступает участие в экономических форумах. "На полях мероприятий происходит обмен мнениями о состоянии законности, обсуждаются проблемы, мешающие предпринимателям, оперативно принимаются обращения", — отметили в ведомстве.

Предполагается, что на открытом стенде участники ПМЭФ смогут получить необходимую информацию и оставить свои заявления.

Официальное открытие ПМЭФ состоится в четверг, 6 июня. Форум будет работать до 8 июня. В пятницу запланировано участие президента Владимира Путина в пленарном заседании.

Петербург рассчитывает подписать в рамках форума около 50 соглашений на сумму свыше 600 миллиардов рублей, сообщил ранее губернатор Александр Беглов.

Фото: Генпрокуратура России / Telegram