В Ленобласти запустят производство автокомпонентов и комплекс по производству яиц

В "нулевой" день работы Петербургского международного экономического форума губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал ряд соглашений с представителями бизнеса о строительстве и расширении производственных площадок. В частности, речь идет о создании комплекса по производству автозапчастей.

Новая производственно-складская площадка должна появиться в 2024-2025 годах в индустриальном парке М-10 на территории Тосненского района. Предприятие будет заниматься выпуском компонентов и аксессуаров для машин. Подписи под соглашением поставили представители компании "ЭЛИС" и Агентства территориального развития "М-10", инвестиции в проект должны составить четыре миллиарда рублей.

Сам Дрозденко отметил, что после ухода западных производителей на рынке автокомпонентов образовались ниши, что в правительстве Ленобласти воспринимают как "шанс и вызов", а не как проблему. "Сегодня в Ленинградской области по многим направлениям развивается импортозамещение, теперь и в сфере производства автокомпонентов на смену приходят отечественные компании", — приводит его слова Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Помимо этого, 5,5 миллиарда рублей планируется привлечь на расширение производства отечественных грузовых полуприцепов в комплексе "Сотранс Сити" в том же Тосненском районе.

В Гатчинском районе к 2028 году компания "Нева-Вентилятор" должна будет открыть новую площадку для увеличения выпуска промышленных вентиляторов до полутора тысяч единиц в год. Инвестировать в проект планируют один миллиард рублей. В Ломоносовском районе "Муфты НСК" откроют производство муфт для трубопроводов, на эти цели привлекут 800 миллионов рублей.

Также планируется расширение комплекса по созданию модульных зданий в Колтушах и судостроительного комплекса в Отрадном. В Выборгском районе должен будет появиться комплекс по переработке и производству яиц, компания "Птицефабрика Роскар" инвестирует в строительство 7,1 миллиарда рублей в 2024-2026 годах. Птицефабрика "Синявинская" построит в Кировском районе цех для содержания птицы и яйцесклад за 700 миллионов рублей.

ПМЭФ продлится до 8 июня. В рамках форума ранее представили новый поезд для маршрутов между Москвой и Петербургом.

Фото: Админка Ленобласти / Telegram