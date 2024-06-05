ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:18

На ПМЭФ-2024 представили новый поезд для маршрутов между Москвой и Петербургом

фото ЗакС политика На ПМЭФ-2024 представили новый поезд для маршрутов между Москвой и Петербургом

На Петербургском международном экономическом форуме показали новый поезд, который будет курсировать между Москвой и Петербургом, об этом 5 июня пишут "РИА Новости".

Поезд станет двухэтажным и будет носить название "Аврора". Презентовала поезд Федеральная пассажирская компания (ФПК). 

Ранее поезд "Аврора" курсировал между Москвой и Петербургом до 2010 года, однако потом ему на смену пришел "Сапсан". Как рассказали в презентации проекта, поезд пройдет полную модернизацию.

Напомним, что власти Петербурга планируют подписать соглашения на сумму более 600 млрд рублей на ПМЭФ-2024.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама