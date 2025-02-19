"Автозавод Санкт-Петербург" сократит производство автомобилей XCITE в 2,5 раза

В 2025 году "Автозавод Санкт-Петербург" планирует выпустить чуть более 6,5 тысячи автомобилей XCITE, что в 2,5 раза меньше, чем в 2024 году, об этом 19 февраля пишут "Ведомости".

По словам главы предприятия Ивана Миронова, в прошлом году было собрано около 20 тысяч автомобилей, хотя первоначальный план предусматривал выпуск 25 тысяч. При этом реализована была лишь четверть от произведенного – 5,5 тысячи машин.

По данным "Автостата", в 204 году было продано 5,3 тысячи автомобилей модели X-Cross 7, а кроссовер X-Cross 8 разошелся тиражом всего 224 экземпляра.

Напомним, что в конце января Законодательное собрание Петербурга получило десять автомобилей модели XCITE Х-CROSS 7. Тогда в пресс-службе парламента уточнили, что машинами будут пользоваться не депутаты, а сотрудники аппарата ЗакСа.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского