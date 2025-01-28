Путин призвал чиновников пересаживаться на российские автомобили

Президент России Владимир Путин призвал чиновников и сотрудников госкомпаний пересесть на автомобили отечественного производства, об этом 28 января пишут "РИА Новости".

В ходе визита на завод "АвтоВАЗ", где президент посмотрел предсерийный автомобиль LADA Iskra, Путин отметил, что, несмотря на наличие соответствующей команды, указание пока не исполнено в полной мере.

"Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, – это указание пока не полностью исполнено", – подчеркнул президент.

Он также сообщил, что работа по составлению критериев, что именно считается российским автомобилем, продолжается. По словам Путина, он лично занимается вопросом определения уровня локализации производства.

Глава государства отметил, что поддержка отечественного автопрома будет продолжаться, а государственные закупки российских автомобилей станут важным шагом на этом пути.

Напомним, что недавно Законодательное собрание Петербурга получило десять новых автомобилей модели XCITE Х-CROSS 7. При этом в городском парламенте уточнили, что новые машины предназначены для сотрудников аппарата, а не для самих депутатов.

Фото: сайт Кремля