Беглов обратился к петербуржцам в День памяти жертв геноцида

Губернатор Александр Беглов обратился к жителям Петербурга в День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в годы Великой Отечественной войны. Текст заявления главы города опубликован на сайте Смольного 19 апреля. Беглов напомнил, что в ходе военных действий нацисты уничтожили 27 миллионов советских граждан. Также он отметил, что долг каждого петербуржца - помнить о трагедиях прошлого.

"Сохранение памяти о жертвах нацистов, о военных преступлениях врага, предание самой широкой огласке всех фактов совершенных фашистами и их пособниками злодеяний — наш нравственный и патриотический долг, важнейшее направление работы по сохранению исторической правды", - подчеркнул губернатор.

День памяти жертв геноцида советского народа в 2026 году отмечается впервые. Закон об установлении новой памятной даты Путин подписал в декабре 2025 года. Дата выбрана потому, что 19 апреля 1943 года был издан указ президиума Верховного Совета СССР, зафиксировавший массовое уничтожение мирных жителей на оккупированных нацистами территориях. В 2022 году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда актом геноцида.

