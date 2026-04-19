ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19 апреля 2026, 10:53

Беглов обратился к петербуржцам в День памяти жертв геноцида

Губернатор Александр Беглов обратился к жителям Петербурга в День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в годы Великой Отечественной войны. Текст заявления главы города опубликован на сайте Смольного 19 апреля. Беглов напомнил, что в ходе военных действий нацисты уничтожили 27 миллионов советских граждан. Также он отметил, что долг каждого петербуржца - помнить о трагедиях прошлого. 

"Сохранение памяти о жертвах нацистов, о военных преступлениях врага, предание самой широкой огласке всех фактов совершенных фашистами и их пособниками злодеяний — наш нравственный и патриотический долг, важнейшее направление работы по сохранению исторической правды", - подчеркнул губернатор.

День памяти жертв геноцида советского народа в 2026 году отмечается впервые. Закон об установлении новой памятной даты Путин подписал в декабре 2025 года. Дата выбрана потому, что 19 апреля 1943 года был издан указ президиума Верховного Совета СССР, зафиксировавший массовое уничтожение мирных жителей на оккупированных нацистами территориях. В 2022 году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда актом геноцида. 

Дарья Нехорошева


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
О редакции Реклама