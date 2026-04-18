Амелин навел порядок на субботнике в Адмиралтейском районе

Руководитель петербургского отделения "Молодой гвардии "Единой России" Александр Амелин 18 апреля принял участие в серии субботников в Адмиралтейском районе Петербурга, рассказали в пресс-службе регионального отделения "Единой России". Участник петербургских праймериз покрасил скамейки, убрал мусор с территории района и провел санитарную обрезку деревьев.

Вместе с Амелиным наводить чистоту вышли глава района Дмитрий Вакушин, его первый заместитель Полина Бабаева, глава МО "Адмиралтейский округ" Петр Кебелеш, глава МО "Коломна" Яна Шибина, глава МО "Екатерингофский" Татьяна Шмыгун, а также активисты "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты".

Перед началом субботников для собравшихся провели спортивную разминку с участием профессионального боксера. После подготовленные к физической нагрузке чиновники, муниципалы и волонтеры принялись очищать парковочные зоны, собирать оставшуюся после осени опавшую листву и проводить покраску ограждений.

Амелину 38 лет. Он является руководителем петербургского отделения "Молодой гвардии "Единой России" с марта 2025 года. На посту руководителя центрального штаба движения он находится с 2022 года. Также он курировал работу "Волонтерской роты". Осенью 2022 года Амелин отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

В середине марта Амелин одним из первых заявился на праймериз "Единой России" и подал документы для участия в выборах в Государственную думу по 216-му избирательному округу Петербурга. Границы округа частично находятся в пределах Адмиралтейского района.

Сейчас 216-й округ в нижней палате парламента представляет бывший вице-спикер Законодательного собрания Петербурга Сергей Соловьев. Тот, в свою очередь, решил баллотироваться в Госдуму по 212-му округу.

