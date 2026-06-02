Петербург занял первое место по числу смертей в ДТП с электросамокатами

По итогам 2025 года Петербург занял первое место по числу смертей в дорожно-транспортных происшествиях с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), передают 2 июня "Известия" со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения. Так, в Северной столице зарегистрировали шесть случаев смерти во время аварии с электросамокатами и другими СИМ. По общему количеству ДТП с участием самокатов Петербург занял третье место в стране — за год в городе произошло 193 аварии.

По статистике смертельных аварий на второй позиции после Северной столицы расположились Свердловская область и Краснодарский край, где за 2025 год произошло пять подобных случаев. Москва и Московская область разделили третье место — во время ДТП с электросамокатами там погибли четыре человека.

Основная доля погибших приходится на пользователей СИМ. Всего их 64 человека — это 94,1% от общего числа летальных исходов. Среди них трое были пассажирами, остальные — водителями. За пределами этой группы оказались всего четыре человека: двое пешеходов, один велосипедист и один водитель мотоцикла. При этом 74,3% раненых управляли СИМ, 5,7% были пассажирами этих устройств, а 17,2% — пешеходами.

В рейтинге по количеству дорожно-транспортных происшествий Петербург обогнали лишь Москва, где отмечено 629 случаев, и Краснодарский край с 198 авариями. В первую пятерку регионов по количеству инцидентов также попали Нижегородская область, в которой произошло 181 ДТП, и Свердловская область — там зарегистрировали 152 случаев.

Всего в стране зарегистрировано 3275 ДТП с участием электросамокатов — это на 26% меньше, чем годом ранее. При этом число погибших увеличилось на 25,9% и составило 68 человек. Количество пострадавших снизилось на 26,2 % — до 3389 человек.

К июлю 2026 года Минтранс планирует подготовить новые правила ПДД для использования средств индивидуальной мобильности. В частности, в ведомстве обсуждают возможность распределить пользователей СИМ по транспортным потокам и сформировать список запрещенных зон. В Петербурге депутаты Законодательного собрания также разрабатывают ограничения для самокатов для сокращения числа происшествий. Свои предложения они направили министру транспорта.

