Беглов: Подписан договор на строительство моста через Неву в составе ШМСД

Губернатор Александр Беглов 2 июня объявил о заключении договора на строительство разводного моста через Неву в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Возведение новой переправы включено в четвертый этап строительства магистрали. Контракт на проведение монтажных работ заключили компания "Широтная магистраль Северной столицы" и АО "Дороги и мосты".

"Подписан договор на строительство моста через Неву в составе ШМСД. Город готов начать его строительство", — приводят слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Мост в составе магистрали протянется на 462,9 метра без учета подходов и на 777,3 метра — с ними. Его планируют возводить на 11 опорах, шесть из которых разместятся в русле Невы. По словам Беглова, у новой переправы спроектировано самое длинное в городе разводное пролетное крыло длиной более 60 метров. Предполагается, что полная разводка моста займет около двух минут.

Отдельно Беглов отметил, что при проектировании переправы учли историческую панораму города и сооружение не должно нарушить вид на расположенный поблизости Финляндский железнодорожный мост. После ввода в эксплуатацию мост ШМСД свяжет два берега Невы на участке между мостом Александра Невского и Володарским мостом, а также разгрузит их дорожный трафик.

Возведение новой переправы через Неву в составе ШМСД обсуждалось в конце апреля. Ранее президент Владимир Путин разрешил старт строительства II-IV этапов Широтной магистрали. Четвертый этап предполагает монтажные работы на участке от Глухоозерского шоссе по левому направлению движения и от улицы 2‑й Луч по правому направлению до Союзного проспекта. Длина этапа — 4,5 километра с левой стороны и 3,4 километра с правой.

Запуск движения по магистрали запланирован на 2029–2031 годы. В апреле 2025 года правительство России выделило 90 млрд рублей на строительство II–IV этапов Широтной магистрали.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный