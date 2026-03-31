Путин дал старт новому этапу строительства Широтной магистрали в Петербурге

Президент Владимир Путин 31 марта во время видеоконференцсвязи по случаю открытия объектов транспортной инфраструктуры разрешил начать строительство II-IV этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге, сообщили в пресс-службе Кремля. Во время церемонии глава государства обратился к собравшимся со словами: "Разрешаю. С богом". На открытии лично присутствовали губернатор Александр Беглов, вице-губернатор Николай Линченко, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и собственник компании-генподрядчика "БТС-Мост" Руслан Байсаров.

– Казалось бы, это уж не такой длинный участок – 15 километров всего, но шесть полос, и это очень важная городская трасса, которая позволит городу легче дышать и лучше передвигаться людям поможет. Это серьезная работа, тем более впереди еще следующие участки строительства. <...> Надеюсь, что все наши планы по этому направлению и по этому конкретному проекту будут реализованы качественно и в срок, – сказал Путин по видеосвязи.

Новые этапы строительства ШМСД охватят Красногвардейский, Невский, Фрунзенский и Московский районы. Второй этап предусматривает строительство от Витебского проспекта до Софийской улицы, третий – до Глухоозерского шоссе и улицы 2-й Луч, четвертый – до Союзного проспекта и далее до КАД. Общая протяжённость участков II–IV этапов с учетом развязок составит 14,2 км. Трасса соединит Западный скоростной диаметр с Кольцевой автодорогой, при этом около 76% магистрали пройдет по эстакадам из-за плотной городской застройки. Широтная магистраль обеспечит прямую связь восточных районов Петербурга с центральными, южными и северными районами города, а также позволит снизить транспортную нагрузку на городскую улично-дорожную сеть.

Во время телемоста Беглов доложил Путину, что уже летом планируется приступить к строительству второго разводного моста через Неву, который включен в проект Широтной магистрали. Его проект утвердил КГИОП в феврале 2025 года. Параллельно также продолжается строительство Большого Смоленского моста, где, по словам главы города, работы идут с опережением графика.

Движение по магистрали планируется запустить в 2029-2031 годах. В апреле 2025 года сообщалось, что на строительство II–IV этапов Широтной магистрали правительство России выделило 90 млрд рублей.

