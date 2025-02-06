КГИОП утвердил проект моста ШМСД через Неву

Петербургский комитет по госконтролю, использованию и охране памятников признал проект строительства нового моста через Неву соответствующим требованиям охранных зон, следует из опубликованного 6 февраля заключения. Переправа станет частью строящейся Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Проект предусматривает строительство разводного автодорожного моста через Неву с техническим помещением и ограждением с воротами и калитками. Мост соединит берега реки в створе Зольной и Фаянсовой улиц, он расположится поблизости от Финляндского железнодорожного моста. Высота сооружения составит от 9,8 до 10,3 метров над уровнем земли.

Заказчиком проведения экспертизы выступило АО "Западный скоростной диаметр". Заключение выдано на участок ШМСД от Глухоозерского шоссе и улицы 2-й Луч до транспортной развязки на пересечении с Союзным проспектом.

В документе говорится, что "указанные работы соответствуют требованиям режимов" охранных зон.

В ноябре 2024 года губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о строительстве 2-4 этапов ШМСД, в том числе и моста через Неву. Согласно планам, возведение переправы должно начаться в 2025 году. Всего сейчас существуют планы создания четырех мостов через реку в придачу к уже строящемуся Большому Смоленскому мосту. На этой неделе там за четыре ночи смонтировали пролет.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру