Пролет для Большого Смоленского моста смонтировали за четыре ночи

В Петербурге за четыре ночи рабочие завершили один из этапов строительства Большого Смоленского моста — установили пролет над Октябрьской набережной, сообщила пресс-служба Смольного 3 февраля. Во время дорожного перекрытия специалисты смонтировали четыре металлические балки длиной 35 метров и весом по 81 тонне.

Строительство моста началось в конце 2023 года. Сооружение будет стоять на десяти опорах, часть из которых уже возведена. По мосту планируется шесть автомобильных полос, две трамвайные линии, тротуары и велодорожка. Разводной пролет шириной 60 метров обеспечит пропуск судов. Общая длина объекта составит 1,6 километра.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, новый мост соединит загруженные участки набережных между мостами Володарским и Александра Невского, став частью кольцевой трассы, которая разгрузит центр города.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 27 января Беглов заявил, что рабочее движение по мосту будет запущено в 2027 году. По его словам, ускоренные темпы строительства позволяют сократить сроки завершения проекта с 2029 до 2028 года, а разводной пролет будет готов к пропуску судов уже в 2026 году.

фото из Telegram-канала Александра Беглова