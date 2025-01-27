ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 27 января, 20:40

Беглов: Рабочее движение по Большому Смоленскому мосту откроют в 2027 году

фото ЗакС политика Беглов: Рабочее движение по Большому Смоленскому мосту откроют в 2027 году

В ходе рабочей встречи президента Владимира Путина с губернатором Петербурга Александра Беглова 27 января глава города пообещал запустить рабочее движение по Большому Смоленскому мосту в 2027 году. По словам Беглова, опережающих темпов строительства достаточно, чтобы перенести сроки окончания строительства с 2029 на 2028 год, при этом уже в 2026 году разводной пролет моста будет готов к пропуску судов.  

Также во время беседы речь зашла о реализации проекта Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой. По словам Беглова, все необходимые средства уже заложены в бюджет на ближайшую "трехлетку". Еще губернатор упомянул о завершении первого этапа проекта Широтной магистрали скоростного движения и выходе на "финишную прямую" проекта "Кронштадт – остров Фортов". 

"Ваша поддержка, уважаемый Владимир Владимирович, позволила нам приступить к мегапроектам, которые определят будущее Петербурга на десятилетия вперед. Под Вашим руководством мы развиваем наш город как мегаполис XXI века", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного. 

Напомним, во время рабочей встречи Беглов решил рассказать главе государства о елке, которая украшала Дворцовую площадь во время новогодних праздников.

Константин Леньков / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости28 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама