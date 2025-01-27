"Такая была красавица" – Беглов рассказал Путину о елке на Дворцовой

Во время своего визита в Петербург 27 января президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Александром Бегловым. Чиновник рассказал главе государства о развитии туризма в Северной столице, о длине гирлянды на новогодней елке на Дворцовой площади, а также упомянул триллионный бюджет. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

"Очень развивается внутренний туризм, очень много приезжают из других регионов. В новогодние праздники большое количество туристов приехали – почти 2,5 миллиона в течение этих нескольких дней. Нам пришлось даже создавать пешеходные зоны, для того чтобы туристы могли посмотреть [город]. Ёлка на Дворцовой площади заняла первое место в России по своей красоте. Если себе представить: семь километров гирлянд вокруг этой елки – такая была красавица", - рассказал Беглов.

Сперва Путин пару раз переспросил, о какой елке идет речь. После уточнения геолокации символа Нового года глава государства ответил: "Поздравляю".

Еще во время встречи президент отметил успехи города в развитии темпов роста индекса промышленного производства. Сейчас этот показатель в Петербурге выше, чем в среднем по стране. Также речь зашла о доходах города. Губернатор в очередной раз напомнил, что в городскую казну поступило 1,347 трлн рублей.

Кроме того, губернатор напомнил о реализации программ, инициированных президентом. В частности, про программу "Серебряный возраст", направленную на увеличение продолжительности жизни и формирование досуга для жителей пожилого возраста. Зашла речь и про другие меры социальной поддержки: подарки для новорожденных и создание сети реабилитационных центров для участников СВО.

Напомним, 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, Путин принял участие в приуроченных к памятной дате мероприятиях. Днем он возложил цветы на мемориале "Невский пятачок" и Пискаревском кладбище. Позже он вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны в БКЗ "Октябрьский". На фоне визита первого лица на дорогах возникли пробки.

Константин Леньков / Фото: Кремль