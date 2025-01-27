Путин вручил медали ветеранам в БКЗ "Октябрьский"

В Большом концертном зале "Октябрьский" 27 января состоялся концерт "Ленинградская Победа", приуроченный к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В торжественной обстановке президент Владимир Путин вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны.

"Для всей нашей страны Ленинградская Победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага – той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты", - обратился к собравшимся Путин (цитата по сайту Кремля).

Медали из рук президента получили семь человек, среди которых житель блокадного Ленинграда, руководитель организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Они стали первыми, кто удостоился этой награды. В будущем юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." вручат всем фронтовикам, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, отметил Путин.

Ранее президент посетил мемориал "Невский пятачок" в Ленинградской области и Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил венок к монументу "Мать-Родина". На Пискаревском кладбище главу государства сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Отметим, в Кремле ранее анонсировали рабочую встречу с Бегловым.

Константин Леньков / Фото: Кремль