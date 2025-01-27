Путин посетил Пискаревское кладбище в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Президент Владимир Путин днем 27 января посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил венок к монументу монументу "Мать-Родина", сообщила пресс-служба Кремля. Вместе с главой государства в памятном мероприятии ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

До этого Путин приехал в мемориальный комплекс "Невский пятачок" в Ленинградской области. Там он возложил цветы к монументу "Рубежный камень". В этот день у президента также запланированы мероприятие с ветеранами - его ждут на концерте "Ленинградская Победа" в БКЗ "Октябрьский". Там он вручит юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". Еще пресс-секретарь президента анонсировал рабочую встречу с Бегловым.

Напомним, в Петербурге 27 января отмечают 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Торжественные мероприятия прошли, помимо Пискаревского мемориального кладбища, на Площади Победы и других знаковых для города местах.

Константин Леньков / Фото: Кремль