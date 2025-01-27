Беглов и Бельский обратились к петербуржцам в День снятия блокады Ленинграда

Сегодня в Петербурге отмечают 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в ходе операции "Январский гром". В честь этого губернатор города Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский обратились к жителям Петербурга, сообщает 27 января пресс-служба Смольного.

Они подчеркнули, что победа города вдохновила Красную армию на дальнейшие подвиги, включая освобождение Европы и концентрационных лагерей, таких как Освенцим.

Беглов и Бельский напомнили о сохранении памяти о героях и жертвах тех лет. Так, по их словам, в 2025 году на Пулковских высотах появится новый монумент в честь защитников Ленинграда, а в Красносельском районе планируют создать мемориальный комплекс.

Глава города напомнил о важности противостояния попыткам переписать историю и выразил благодарность ветеранам и блокадникам. На сегодняшний день в Петербурге проживают почти 4 тысячи фронтовиков и около 50 тысяч ветеранов — больше, чем в любом другом регионе России.

Напомним, сегодня, в день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с 19:00 движение перекроют на Дворцовом мосту, Адмиралтейской набережной и других улицах. А с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 будут зажжены факелы Ростральных колонн.

фото: ЗАКС.Ру