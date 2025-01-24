В центре Петербурга изменится движение из-за Дня полного освобождения Ленинграда

В Петербурге, в день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, будет изменена 27 января схема движения транспорта в центре города, об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

С 19:00 до 23:59 27 января движение перекроют на Дворцовом мосту, Адмиралтейской набережной, Дворцовом проезде, Дворцовой набережной, Мошковом переулке, участке Миллионной улиц, Невском проспекте от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы и Адмиралтейском проспекте.

Парковка будет запрещена на Мошковом переулке, участке Миллионной улицы и Биржевой площади начиная с полуночи. Также изменятся маршруты троллейбусов № 1, 7, 10, 11 и 17. Жителей и гостей города просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, что в Ленинградской области на трассе "Дорога жизни" будет проходить зимний одноименный марафон. Из-за этого вижение транспорта 26 января будет ограничено с 5:00 до 19:00.

Фото: ЗАКС.Ру