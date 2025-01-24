На трассе "Дорога жизни" ограничат движение из-за одноименного марафона

На автодороге Петербург – Морье пройдет международный зимний марафон "Дорога жизни", из-за чего движение транспорта 26 января будет ограничено с 5:00 до 19:00, об этом 24 января сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Изменения коснутся участков дороги с 2-го по 45-й километр. На отрезке с 2-го по 9-й километр движение в сторону Петербурга будет ограничено по двум полосам, а в сторону Всеволожска организуют реверсивное движение.

На участке с 9-го по 45-й километр движение будет полностью перекрыто, однако для автомобилистов предусмотрены объездные маршруты через деревню Ваганово, поселок имени Свердлова, деревню Проба, Колтушское шоссе, поселок Романовка, деревню Коккорево и федеральную трассу А-181 "Скандинавия".

Уточняются, что ограничения не затронут транспорт, задействованный в организации марафона, а также машины экстренных служб.

Напомним, что в 2025 году в Ленобласти начнется модернизация мемориала "Дорога жизни". Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, на реализацию проекта выделено 3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти