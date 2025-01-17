В Ленобласти в 2025 году начнется модернизация мемориала "Дорога жизни"

В 2025 году стартует масштабная модернизация мемориального комплекса "Дорога жизни", связывавшей блокадный Ленинград с Большой землей в годы Великой Отечественной войны, об этом 17 января сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, на реализацию проекта выделено 3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Работы включают создание новых экспозиций и музеев, установку подсветки на километровых столбах, улучшение транспортной инфраструктуры и реставрацию памятников.

Основной этап начнется в 2026 году, однако подготовка проектной документации для реставрации мемориалов "Дороги жизни" и Зеленого пояса Славы уже началась.

Напомним, что председатель Социального фонда Сергей Чирков заявил, что размер социальных выплат жителя блокадного Ленинграда составил 56 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру