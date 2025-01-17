Размер ежемесячных выплат жителям блокадного Ленинграда составил 56 тысяч рублей

Более 50 тысяч жителей блокадного Ленинграда получают выплаты от Социального фонда России, об этом 17 января пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя фонда Сергея Чиркова.

Средний размер ежемесячных выплат составляет почти 56 тысяч рублей. На выплату претендуют 50,2 тысяч граждан, среди которых более 43,8 тысячи человек с инвалидностью и награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Кроме того, жители блокадного Ленинграда получают выплаты по федеральному закону о ветеранах и дополнительные средства по указу президента, напомнил Чирков. Средний доход таких граждан к концу 2024 года составил более 52 тысяч рублей. С января 2025 года страховые пенсии были проиндексированы, и теперь их размер составляет почти 56 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках вплаты жители блокадного Ленинграда получат по 55 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру