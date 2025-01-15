Жители блокадного Ленинграда получат по 55 тысяч рублей к юбилею Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для ветеранов Великой Отечественной войны. В ходе заседания оргкомитета "Победа" он сообщил, что 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей. Труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, а также строил оборонительные сооружения, выплачено будет по 55 тысяч рублей передает 15 января пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что важно делать все возможное, чтобы обеспечить достойную жизнь тем, кто спас страну. Также он поддержал предложение Министерства обороны наградить участников войны званиями почетных граждан своих городов и населённых пунктов.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что ни один из семи тысяч оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны не должен остаться без внимания, передает РИА "Новости".

Напомним, в Петербурге может появиться музей, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны детям. С инициативой его создания выступили ветераны.

фото с сайта Смольного