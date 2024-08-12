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Новости 18:15

В Петербурге на месте будущего мемориального комплекса появился закладной камень

фото ЗакС политика В Петербурге на месте будущего мемориального комплекса появился закладной камень

На Пулковских высотах установили закладной камень на месте будущего мемориального комплекса, посвященного битве за Ленинград. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что на Пулковском рубеже шли самые жестокие бои. "Здесь в 1941-м солдаты, матросы, народное ополчение остановили врага. Отсюда началось наступление в январе 1944-го", — сказал он.

Беглов также подчеркнул, что новый мемориал создается по инициативе ветеранов, блокадников и других жителей города. По его словам, культурный объект станет памятным центром не только Пушкинского района, но и всего города. Мемориал будет виден с федеральных трасс и площадки "Экспофорума".

Уточняется, что общая площадь территории мемориального комплекса составит около 17 га. Для лучшего проектного решения проводится конкурс, состоящий из двух этапов. Подведение итогов второго этапа планируется в августе 2024 года.

Напомним, что 9 августа отмечалось 80-летие со дня окончания Ленинградской битвы. 

фото пресс-службы Смольного


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