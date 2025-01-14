Новогодняя ёлка на Дворцовой стала лучшей в России

Новогодняя ель, установленная на Дворцовой площади, была признана лучшей в рамках всероссийского конкурса "Ёлки России", итоги которого подвел Минстрой РФ, об этом 13 января сообщали в пресс-службе Смольного.

В конкурсе приняли участие ели, украшенные на территориях, преобразованных в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Деревья были оформлены изделиями местных мастеров, отражающими уникальность каждого региона. Голосование проводилось в официальной группе проекта в социальной сети "ВКонтакте". Всего в конкурсе было отдано 783 593 голоса.

"Самая красивая ель — на самой красивой площади! Звание лучшей елки России — это заслуженная оценка труда очень многих людей, которые с петербургским вкусом и глубоким уважением к традициям украсили лесную красавицу", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Во вторник, 14 января, с ёлки снимут праздничный наряд, а ствол будет использован для изготовления наградных статуэток для победителей двух межрегиональных конкурсов – "Праздничный Петербург" и "Детская новогодняя игрушка".

Напомним, что в декабре 2024 года ёлку на Дворцовой площади укрепляли, чтобы она могла выдержать погодные катаклизмы в Петербурге. К ней были прикреплены дополнительные тросы для устойчивости.

Фото: пресс-служба Смольного