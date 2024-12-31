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Новости 11:39

Борис Пиотровский рассказал об укреплении елки на Дворцовой

фото ЗакС политика Борис Пиотровский рассказал об укреплении елки на Дворцовой

Основание конструкции, удерживающей главную елку Петербурга на Дворцовой площади, дополнительно укрепили, чтобы она могла выдерживать даже сильные погодные нагрузки. Об этом вечером 30 декабря сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Для повышения устойчивости к ели прикрепили дополнительные тросы, фиксирующие ее с двух сторон и предотвращающие возможный наклон.

"Благодаря этому она остается надежно закрепленной и продолжает радовать нас и создавать праздничное настроение, несмотря на капризы погоды. Однако временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим", — сообщил Пиотровский.

Напомним, главное дерево высотой более 23 метров было доставлено из Выборгского района Ленинградской области. Ель будет радовать горожан и гостей Петербурга до 14 января.

фото: ЗАКС.Ру


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