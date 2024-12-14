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Новости 17:19

На Дворцовой площади установили главную праздничную ёлку Петербурга

фото ЗакС политика На Дворцовой площади установили главную праздничную ёлку Петербурга

В Петербурге на Дворцовой площади появилась главная новогодняя ель города, о прибытии новогодней красавицы 14 декабря в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.

Дерево высотой более 23 метров было доставлено из Выборгского района Ленинградской области. Глава города напомнил, что украшать дерево будут в ретро-стиле, как это было год назад.

Украшение ели выполнено в стиле 1950–1960-х годов: традиционные флажки, серпантин, елочные игрушки в виде шаров, снеговиков, домиков, конфет, лошадок и щелкунчиков. Завершающий штрих – пятиконечная звезда на макушке дерева. Всего на ель установят более 300 игрушек ручной росписи и 7 тысяч метров светодиодных гирлянд.

Ель станет центром праздничного оформления города и будет радовать горожан и гостей Петербурга до 14 января.

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал привоз ёлки в ночь на субботу, 14 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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