На Дворцовой площади установят главную ёлку Петербурга в ночь на 14 декабря

В ночь на 14 декабря на Дворцовой площади Петербурга появится главная новогодняя ёлка города, об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Для праздника выбрали 90-летнюю ель из Выборгского района Ленинградской области. Высота дерева превышает 23 метра, а обхват нижних веток достигает шести метров. Ель обладает ровным стволом и правильной кроной, что делает её идеальной для центральной праздничной площади города.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, транспортировка и установка столь крупного дерева – задача непростая, требующая особого внимания. Чтобы избежать неудобств для горожан и минимизировать влияние на трафик, перевозка будет проводиться ночью с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"Ночью ее установят на Дворцовой площади, а уже завтра начнут украшать. Оформление выбрано, как и в прошлом году, в ретро-стиле, полюбившемся петербуржцам и гостям города", – отметил Беглов.

Ёлку украсят флажки, серпантин, ретро-гирлянды и игрушки ручной работы в форме домиков, снеговиков, лошадок, конфет и щелкунчиков. На верхушке будет сиять традиционная пятиконечная звезда. Всего планируется использовать более 300 ёлочных игрушек, семь километров светодиодных гирлянд, а также сотни метров декора из флажков, лампочек и серпантина.

Праздничное дерево будет радовать петербуржцев и гостей города до 14 января. После завершения новогодних торжеств ствол ели переработают, чтобы создать наградные статуэтки для победителей конкурсов "Праздничный Петербург" и "Детская новогодняя игрушка". Эти мероприятия пройдут в 2025 году.

Напомним, что всего улицы Петербурга и Ленинградской области в этом году украсят около 700 хвойных деревьев, которые привезли из Волховского, Лодейнопольского и Тихвинского лесничеств.

Фото: ЗАКС.Ру