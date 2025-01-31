Беглов заявил о планах строительства четырех новых мостов через Неву

В Петербурге готовятся к строительству четырех новых мостов через Неву, об этом 30 января сообщали в пресс-службе Смольного со ссылкой на слова губернатора города Александра Беглова в эфире телеканала "78".

Первым проектом станет мост в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). По словам главы города, как только второй и последующие этапы магистрали пройдут экспертизу, начнется подготовка к строительству переправы в створе Зольной и Фаянсовой улиц.

Еще один важный объект появится в Ленинградской области, в районе Отрадного. Этот мост строится по поручению президента и войдет в состав первого пускового участка КАД-2, соединяющего Кузьмолово с трассой М-11 "Нева".

Также в планах значится строительство Арсенального моста в створе Арсенальной улицы и Таврической, а также Ново-Адмиралтейского моста. Последний соединит 16–19 линии Васильевского острова с Английским проспектом, проходя над промышленной зоной в эстакадном варианте.

Напомним, что в понедельник, 27 января, Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в 2027 году по строящемуся Большому Смоленскому мосту запустят рабочее движение.

Фото: ЗАКС.Ру