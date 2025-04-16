Петербург получит почти 90 млрд рублей на строительство ШМСД

Правительство России подтвердило выделение около 100 млрд рублей на строительство ШМСД, развязки на Дунайском проспекте и нового путепровода через железнодорожные пути во Фрунзенском районе, сообщила 16 апреля пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова. Эти объекты попали в правительственный перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в стране в 2025-2030 годах.

"Мы благодарны президенту России за поддержку петербургских мегапроектов. Поручение главы государства о выделении федерального софинансирования ШМСД в объёме 90 млрд рублей выполнено, теперь это часть дорожной карты по реализации 2-4 этапов строительства важнейшего для города объекта. До начала поступления федеральных средств Широтная магистраль будет обеспечена необходимым финансированием за счёт двух других участников концессии - Петербурга и инвестора", - подчеркнул Беглов.

В публикации отмечается, что в соответствии с шестилетним планом правительства деньги для возведения ШМСД будут выделены Петербургу в период с 2027 по 2030 год четырьмя траншами. Размер каждого из них будет разный, он варьируется от 2,5 млрд рублей до 32,5 млрд рублей.

Более 300 млн рублей в 2025 году пойдут на завершение Московско-Дунайской развязки.

Еще почти 200 млн рублей буду выделены на создание нового путепровода во Фрунзенском районе в продолжение улицы Салова на участке от Софийской улицы до улицы Седова в 2029-2030 годах. По словам Беглова, проект будет реализовываться по схеме государственно-частного партнерства, город уже ведет переговоры с инвестором. Планируется, что путепровод длиной более 200 метров расположится в районе остановки "5 километр". Он обеспечит переход через железнодорожные пути Московского направления.

Напомним, что в марте правительство также одобрило предоставление Петербургу инфраструктурного кредита в размере 2,25 млрд рублей на возведение метро. Деньги пойдут на строительство коричневой линии от станции метро "Казаковская" ("Юго-Западная") до станции "Путиловская", которые город планирует открыть до конца 2025 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру