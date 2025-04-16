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Новости 10:47

Петербург получит почти 90 млрд рублей на строительство ШМСД

фото ЗакС политика Петербург получит почти 90 млрд рублей на строительство ШМСД

Правительство России подтвердило выделение около 100 млрд рублей на строительство ШМСД, развязки на Дунайском проспекте и нового путепровода через железнодорожные пути во Фрунзенском районе, сообщила 16 апреля пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова. Эти объекты попали в правительственный перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в стране в 2025-2030 годах.

"Мы благодарны президенту России за поддержку петербургских мегапроектов. Поручение главы государства о выделении федерального софинансирования ШМСД в объёме 90 млрд рублей выполнено, теперь это часть дорожной карты по реализации 2-4 этапов строительства важнейшего для города объекта. До начала поступления федеральных средств Широтная магистраль будет обеспечена необходимым финансированием за счёт двух других участников концессии - Петербурга и инвестора", - подчеркнул Беглов.

В публикации отмечается, что в соответствии с шестилетним планом правительства деньги для возведения ШМСД будут выделены Петербургу в период с 2027 по 2030 год четырьмя траншами. Размер каждого из них будет разный, он варьируется от 2,5 млрд рублей до 32,5 млрд рублей.

Более 300 млн рублей в 2025 году пойдут на завершение Московско-Дунайской развязки.

Еще почти 200 млн рублей буду выделены на создание нового путепровода во Фрунзенском районе в продолжение улицы Салова на участке от Софийской улицы до улицы Седова в 2029-2030 годах. По словам Беглова, проект будет реализовываться по схеме государственно-частного партнерства, город уже ведет переговоры с инвестором. Планируется, что путепровод длиной более 200 метров расположится в районе остановки "5 километр". Он обеспечит переход через железнодорожные пути Московского направления.

Напомним, что в марте правительство также одобрило предоставление Петербургу инфраструктурного кредита в размере 2,25 млрд рублей на возведение метро. Деньги пойдут на строительство коричневой линии от станции метро "Казаковская" ("Юго-Западная") до станции "Путиловская", которые город планирует открыть до конца 2025 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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