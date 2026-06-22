Декор станции метро "Парк Победы" выполнят в военной тематике

Станцию метро "Парк Победы" украсят элементами, посвященными Великой Отечественной войне, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 22 июня в интервью ТАСС. По словам главы города, верхний ярус зала оформят мозаикой с изображением ленинградского парка Победы и надписью "Никто не забыт, ничто не забыто". Нижний вестибюль украсят медальонами с барельефами военачальников времен Ленинградской битвы и панно с художественной печатью исторической фотографии, сделанной зимой 1943 года.

"Парк Победы" получит обновленный наклонный ход, новые эскалаторы и новый декор. Со стороны парка на надземном павильоне будет размещено мемориальное панно с общими данными о Великой Отечественной войне, битве за Ленинград и Ленинградской блокаде - длительности, итогах и значении этих событий в отечественной и мировой истории," - добавил Александр Беглов.

Пол станции также украсят декором, связанным с темой Великой Отечественной войны. Предполагается, что его изготовят из металлических плит с переплавленной броней фашистской военной техники в составе. На некоторые плиты собираются нанести изображения шевронов немецких воинских подразделений.

Станцию метро "Парк Победы" на Московско-Петроградской (синей) линии закрыли на реконструкцию летом 2025 года. В апреле на станции стартовали демонтажные работы. Корректировку необходимой документации собираются завершить к сентябрю 2026 года. Закончить реконструкцию станции хотят к декабрю 2027 года.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру