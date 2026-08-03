Беглов рассказал о сложностях строительства метро в Петербурге

Сроки строительства новых станций метро в Петербурге затянулись, поскольку городу пришлось практически с нуля восстанавливать отрасль, заявил 3 августа губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС. Он отметил, что работы осложняет большая глубина залегания петербургской подземки.

Во время интервью журналист поинтересовался у Беглова о сроках открытия новых станций метрополитена и привел в пример результаты строительства московской подземки. По словам Беглова, строительство метро в Петербурге отличается от аналогичных работ в Москве, так как станции расположены на глубине более 60-70 метров. Прокладка тоннелей требует больше времени и сложной техники, считает глава города.

"Это же сложная стройка: в центре города нужно сделать наклонный вход, спуститься на глубину более 65 м, не разрушив и не повредив ни одно здание. Сначала делали предпроектные проработки, просчитывали варианты, прикидывали, сколько все будет стоить. Это не так легко: тут и вывод сетей, и транспортная логистика, и многое другое", – отметил Беглов.

Губернатор добавил, что организация "Метрострой", много лет занимавшаяся прокладкой тоннелей, обанкротилась. Городу пришлось создать новую строительную компанию "Метрострой Северной столицы", трудоустроить 3,5 тысячи специалистов, потерявших на восемь месяцев работу, восстановить немецкий проходческий комплекс без помощи завода-изготовителя и приобрести на Обуховском заводе новую технику.

Отдельно градоначальник рассказал о станции "Театральная", открытие которой затянется, предположительно, до 2029 года. Подземная часть станции уже готова, однако власти долго определяли подходящее место для наземного вестибюля, чтобы не пришлось сносить жилые дома или затрагивать историческую застройку.

Ранее в том же интервью Беглов назвал проблемы со строительством станций метро одним из своих упущений за годы работы на посту губернатора. Платформенная часть станции, расположенной на Лахтинско-Правобережной линии, построена еще в 2024 году, однако остается недоступной для пассажиров. Называется станция в честь находящейся рядом Театральной площади. Выход планируют построить на площади имени Юрия Темирканова напротив новой сцены Мариинского театра.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру