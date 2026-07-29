"Гостиный двор" и "Невский проспект" открыли после задымления

В Петербурге станцию метро "Гостиный двор" и второй вестибюль станции "Невский проспект" открыли на вход и выход для пассажиров после устранения задымления, сообщили 29 июля в пресс-службе городского метрополитена. В служебном помещении, где ранее обнаружили запах гари, провели проветривание. Сейчас движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Станцию Невского-Василеостровской (зеленой) линии метро "Гостиный двор" закрыли на вход и выход около 13 часов дня после обнаружения запаха гари в одном из служебных помещений подземки. На время устранения последствий поезда следовали через станцию без остановки. В пресс-службе метрополитена уточнили, что в помещении произошло задымление без открытого горения.

Одновременно для пассажиров закрыли второй вестибюль станции Московско-Петроградской (синей) ветки метро "Невский проспект", ведущий к набережной канала Грибоедова. Первый вестибюль, выходящий на Михайловскую улицу, продолжал работать в обычном режиме.

По данным "Фонтанки", во время инцидента пассажиров эвакуировали, а территорию у входов в метро огородили сигнальными лентами. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и транспортной пожарной безопасности. В результате никто не пострадал.

Ранее в субботу вечером закрывали вестибюль станции метро "Площадь Восстания", ведущий к Московскому вокзалу. Причиной временного приостановления работы станции назвали технические неполадки.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру