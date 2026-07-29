Нетрезвого мигранта задержали за выход на пути в метро "Купчино"

На станции метро "Невский проспект" задержали выходца из Средней Азии, проникшего на пути сообщения, об этом 29 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Причиной послужила выходка 33-летнего иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения самовольно спрыгнул на рельсы на станции "Купчино" в среду около полудня. На него составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

Информация о нарушителе поступила в полицию около 12:12. После выхода на пути мужчина самостоятельно вернулся на платформу, сел в прибывший состав и доехал до станции "Невский проспект", где его задержали сотрудники транспортной безопасности. После этого нарушителя передали сотрудникам полиции на метрополитене и доставили в отделение. Сейчас мужчина находится в специальном помещении для задержанных.

В ГУ МВД также подчеркнули, что последовавшие ограничения входа на станцию метро с задержанием мужчины не связаны.

Днем 29 июля в пресс-службе Петербургского метрополитена сообщали об ограничениях на вход и выход станции "Гостиный двор" и второго вестибюля станции "Невский проспект". После проветривания служебного помещения, где ранее сообщали о запахе гари, обе станции функционируют в штатном режиме.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру