Беглов: Выход из "Театральной" построят на площади Темирканова

Вестибюль станции метро "Театральная" в Петербурге построят на площади имени Юрия Темирканова, у концертного зала Мариинского театра на улице Декабристов, заявил 31 июля губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС. По его словам, сейчас городские власти переходят к стадии проектирования выхода из станции.

"Могу назвать точное место: площадь имени Юрия Темирканова. Рядом с концертным залом и напротив новой сцены Мариинского театра. Хорошая локация, удобная… [...] Оттуда легко добраться до трех площадок Мариинского театра, консерватории, Центрального военно-морского музея, Новой Голландии, Юсуповского и Николаевского дворцов (бывшего Дворца Труда). Идеальная локация" — сказал Беглов.

Глава города добавил, что строительство вестибюля станции "Театральная" осложняется необходимостью проложить наклонный ход на глубине более 65 метров, при этом не повредив ни одно из расположенных поблизости зданий. Кроме того, власти прорабатывали предварительную стоимость проекта, вопросы выноса инженерных сетей и транспортной логистики.

О начале проектирования выхода со станции оранжевой ветки ранее заявил на заседании городского правительства генеральный директор "Метростроя Северной столицы" Дмитрий Васильев. По его словам, организация займется работами над вестибюлем в 2026 году. При этом, судя по проекту постановления Смольного о распределении бюджетных средств, власти Петербурга рассчитывают изменить график финансирования строительства выхода "Театральной". В 2026 году на эти цели планируют потратить только 100 рублей. Основную часть средств хотят распределить на 2027 и 2028 годы. Общая стоимость проекта оценивается в 22,4 млрд рублей.

Станция Лахтинско-Правобережной линии "Театральная" была построена еще в 2024 году, однако до сих пор остается закрытой для пассажиров. Из-за отсутствия наземного вестибюля она работает в транзитном режиме: поезда следуют между станциями "Спасская" и "Горный институт" без остановки. Тогда для станции планировали построить два выхода: один на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов на месте Дома быта, второй — на участке АЗС "Роснефти" в Театральном сквере. Позже в качестве возможной площадки рассматривалась территория бассейна НГУ имени Лесгафта.

Изначально станцию хотели открыть для петербуржцев в 2029 году, однако после вице-губернатор Николай Линченко заявил, что "Театральная" станет доступной для пассажиров только в 2030 году. Эту же дату позже называл Беглов. При этом в его отчете перед депутатами Законодательного собрания в 2026 году строительство вестибюля и открытие станции не упоминалась.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру