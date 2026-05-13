Беглов рассказал депутатам о строительстве шести станций метро

В Петербурге строят шесть новых станций метро, рассказал 13 мая губернатор Александр Беглов во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания. По его словам, сейчас работы идут на участке со станциями "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная" на Красносельско-Калининской (коричневой) ветке метро, а также станциями "Каменка" и "Богатырская" на Невско-Василеостровской (зеленой) линии метро. Во время выступления Беглов не уточнил сроки открытия новых участков. Смольный планировал ввести в эксплуатацию станции на зеленой ветке в 2029 году, а на коричневой — в 2030 году.

— Сейчас на Красносельско‑Калининской линии прокладывается новый отрезок с четырьмя новыми станциями. Еще с двумя станциями строится участок на Невско-Василеостровской линии. Начата проходка третьего пускового участка от станции "Каретная" к станции "Лиговский проспект‑2" — к будущему терминалу Высокоскоростной магистрали. Строительство метро ведут пять проходческих щитов, — сказал Беглов.

Глава города также привел статистику по новым станциям Красносельско‑Калининской линии "Юго-Западная" и "Путиловская". По его словам, пропускная способность новой коричневой ветки метро составляет более 220 тысяч человек в день.

Беглов не упомянул в своем докладе о ситуации со строительством вестибюля станции метро "Театральная" на Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии. Станция фактически построена в 2024 году, однако не имеет выходов на поверхность и работает в транзитном режиме. Во время представления городского бюджета перед депутатами Заксобрания в октябре 2025 года "Театральная" упоминалась на презентации Беглова. Судя по слайдам, ее собирались открыть в 2029 году.

Также Беглов не сообщил о строительстве станций "Шуваловский проспект", "Гавань", "Морской фасад" и "Улица Доблести". При этом Смольный планировал достроить эти станции к 2030 году. О сумме, выделенной из городского бюджета на развитие петербургского метрополитена, в этот раз Беглов не упомянул. В апреле 2026 года он говорил о 217 млрд рублей, направленных на строительство метро. Из них 51 млрд рублей хотят потратить в 2026 году, 80 млрд рублей в 2027 году и 86,3 млрд рублей в 2028 году.

