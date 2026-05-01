Путин наградил коллектив петербургского метрополитена знаком "За успехи в труде"

Президент Владимир Путин 1 мая подписал указ о награждении коллектива государственного унитарного предприятия "Петербургский метрополитен" почетным знаком "За успехи в труде". В указе отмечается, что организация получила знак за "достигнутые высокие показатели в производственной деятельности". Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"За достигнутые высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде" коллектив Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Петербургский метрополитен", — говорится в указе президента.

ГУП "Петербургский метрополитен" обслуживает рельсовую скоростную транспортную систему Северной столицы. До 1992 года он носил название "Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени В. И. Ленина". С 2021 года предприятие находится в ведении комитета по транспорту Петербурга.

Почетный знак "За успехи в труде" учрежден президентом в августе 2021 года. Вручение награды приурочено к Празднику Весны и Труда, который отмечается в России 1 мая. Ежегодно почетный знак, за редкими исключениями, присваивают не более пяти коллективам. Награду получают предприятия, организации и учреждения за достижения в области экономики, науки, промышленного и сельскохозяйственного производства, а также здравоохранения, образования и культуры.

