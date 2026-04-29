Петербургский метрополитен отказался проводить бесплатный Wi-Fi в вестибюлях

Представители петербургского метрополитена посчитали проведение бесплатного Wi-Fi в вестибюлях подземки избыточным, рассказал депутат Заксобрания Алексей Цивилев в соцсетях. Решение объяснили тем, что обновленная версия приложения "Подорожник" работает в условиях ограничений мобильного интернета. Ранее Цивилев заявлял, что многие петербуржцы из-за сбоев не могут воспользоваться приложением "Подорожник", поэтому нужно провести интернет в вестибюли.

"В настоящее время в электронных магазинах программ для мобильных устройств учреждением [СПб ГКУ "Организатор перевозок"] опубликована новая версия мобильного приложения "Подорожник", позволяющая пользоваться всем функционалом в условиях ограничения доступа к сети интернет <...> В связи с вышеизложенным считаем, что расширение зоны покрытия бесплатной сети Wi-Fi на вестибюли станций и зоны работы турникетов является избыточным", - заявили представители "Петербургского метрополитена" в ответе Цивилеву.

Кроме того, в метрополитене сообщили, что владельцы мобильного приложения принимают меры для включения "Подорожника" в "белые списки".

Депутат в соцсетях подчеркнул, что горожанам стоит обновить приложение "Подорожник" перед 9 мая. По его мнению, из-за праздничных мероприятий в городе могут ввести ограничения мобильного интернета.

Цивилев 13 апреля направил обращение в комитет по информатизации и связи с просьбой открыть в вестибюлях метро точки бесплатного интернета. Депутат обратил внимание на то, что граждане, которые оплачивают проезд с помощью приложения "Подорожник", не могут им воспользоваться в условиях ограничений интернета, а бесплатный Wi-Fi доступен только в вагонах.

В конце марта депутат Заксобрания Денис Четырбок также обращался в Смольный с просьбой количество точек бесплатного Wi-Fi в Петербурге. Он утверждал, что в некоторых районах города зоны общественного интернета отсутствуют, что создает неудобства горожанам.

