Семь станций петербургского метро ограничат работу 9 мая

Власти Петербурга 9 мая ограничат работу семи станций метро из-за празднования Дня Победы, проведения парада на Дворцовой площади и шествия "Бессмертного полка" по Невскому проспекту, сообщила пресс-служба комитета по транспорту. Режим работы изменится для станций "Адмиралтейская", "Площадь Александра Невского – 1", "Площадь Александра Невского – 2", "Площадь Восстания", "Невский проспект", "Гостиный двор" и "Горьковская". На "Маяковской" ограничения могут ввести в случае увеличения пассажиропотока. Петербуржцам рекомендовали учитывать это при планировании поездок.

"Адмиралтейская" с 8:30 до 11:00 и с 21:00 до 22:00 работает только на выход;

"Площадь Александра Невского — 1" и "Площадь Александра Невского — 2" с 11:30 до 15:30 работают только на выход;

"Площадь Восстания", вестибюль 1 (выход на улицу Восстания) с 11:30 до 15:30 открыт только для выхода;

"Невский проспект", вестибюль 1 (выход на набережную канала Грибоедова) с 7:00 работает только на выход, а вестибюль 1 (выход на Михайловскую улицу) с 7:00 функционирует только на вход;

"Горьковская" с 21:00 до 22:00 — закрыта для входа пассажиров;

"Гостиный двор" c 07:00 до 23:00 — работает на вход и выход с оперативным регулированием режима работы;

"Маяковская" — могут вводиться временные ограничения из-за пассажиропотока.

Кроме того, в День Победы в Петербурге возможна нестабильность сигналов навигаторов, предупредили в комитете. В случае невозможности произвести оплату за парковочную сессию в ведомстве пообещали автомобилистам учесть технические сбои и проблемы с мобильным интернетом при вынесении постановлений. Водителям также посоветовали заранее перевести денежные средства на парковочный счет и вручную указывать местоположение машины, чтобы избежать ошибок с GPS-навигацией.

Накануне Смольный проинформировал жителей Северной столицы, что 9 мая на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского и Центрального районов с полуночи 8 мая до 16:00 10 мая введен запрет на движение электросамокатов и гироскутеров. Также в День Победы с 10:00 до 16:00 закроются шесть торговых центров: ТРЦ "Галерея", ТЦ "Невский центр", универмаг "Большой Гостиный двор", торговый дом "Пассаж", ТЦ "Невский атриум" и галерея Grand Palace.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру