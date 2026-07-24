Смольный хочет убрать из бюджета на 2026 год строительство выхода "Театральной"

Власти Петербурга предлагают изменить график финансирования строительства выхода со станции метро "Театральная" Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии, обратила 24 июля внимание "Фонтанка". Соответствующая информация появилась на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы в проекте постановления о распределении бюджетных средств на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы. Финансирование запланировано до 2029 года.

Общая стоимость объекта оценивается в 22,47 млрд рублей, однако в 2026 году на него намерены направить лишь 100 рублей. Еще чуть больше 1 млрд рублей предусмотрено на 2027 год и около 3,8 млрд рублей — на 2028 год.

Проект постановления также предусматривает перераспределение финансирования других строящихся линий метро, уточняет издание. Так, на строительство участка Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии от станции "Комендантский проспект" до "Коломяжской" общей стоимостью почти 198,5 млрд рублей в 2026 году планируется направить 2,5 млрд рублей. В 2027 и 2028 годах на эти цели предусмотрено по 1 млрд рублей.

На проектирование и строительство участка Невско-Василеостровской (зеленой) линии от "Улицы Савушкина" до станции "Зоопарк" стоимостью около 128 млрд рублей в 2026 году выделят 17,2 млрд рублей. В 2027 году финансирование составит 25,2 млрд рублей, в 2028 году — 30 млрд рублей.

На строительство участка Красносельско-Калининской (коричневой) линии от "Казаковской" до станции "Обводный канал-2" с электродепо "Красносельское" и участком от станции "Путиловской" до "Каретной" в 2026 году предусмотрено 6,5 млрд рублей. В 2027 году на работы направят 24,1 млрд рублей, в 2028 году — 25 млрд рублей.

Ранее на заседании городского строительства гендиректор "Метростроя Северной столицы" Дмитрий Васильев поделился планами на 2026 год. Среди прочего он озвучил, что начало проектирования наземного вестибюля для "Театральной" намечено на текущий год. Организация также планирует начать подготовку стройплощадок для станций фиолетовой ветки "Коломяжская" и "Комендантский проспект".

Станцию оранжевой ветки "Театральная" построили еще в 2024 году, однако она остается недоступной для пассажиров. Из-за отсутствия вестибюля станция работает в транзитном режиме, а поезда следуют от соседних станций "Спасская" и "Горный институт" без остановки. Изначально для станции хотели построить два выхода, один на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов на месте Дома быта, второй — на участке АЗС "Роснефти" в Театральном сквере. Позже в качестве возможной площадки для строительства называли территорию бассейна НГУ имени Лесгафта. По информации "Фонтанки", сейчас наиболее вероятным вариантом считается площадь Темирканова перед концертным залом Мариинского театра.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру