"Надежда есть": Дрозденко назвал сроки открытия станции "Кудрово"

Сроки открытия станции метро "Кудрово" сдвигаются из-за недостатка поступлений в бюджет Петербурга из федерального центра, заявил 30 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью телеканалу ЛенТВ24. Изначально власти хотели ввести объект в эксплуатацию в 2026-2027 годах, однако эти сроки прошли, добавил глава региона. Сейчас Петербург и Ленобласть рассчитывают на 2029-2030 годы.

— Надежда есть. [...] Причина одна — недостаток финансирования. [...] Для развития петербургского метрополитена необходима помощь федерального бюджета. Понятно, что сейчас время сложное и рассчитывать на помощь в полном объеме, наверное, не приходится. Поэтому сроки сдвигаются, но мы точно знаем, что метро будет, — сказал Дрозденко.

Губернатор уточнил, что региональные власти работают над выкупом частных земель и достижением договоренностей с собственниками этих территорий, чтобы подготовить участки для строительства самой станции, наземного вестибюля метро, остановок общественного транспорта и благоустройства.

В начале 2026 года Дрозденко и вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявляли, что власти Ленобласти намерены передать Северной столице землю для строительства станции "Кудрово" и благоустройства прилегающей территории. По словам Линченко, как только участки поступят на баланс города, власти смогут приступить к этапу проектирования.

Губернатор Ленобласти и ранее называл 2029 год в качестве возможного срока открытия станции метро "Кудрово". По его словам, эту цифру озвучивали власти Петербурга. Во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания Беглов перечислил станции метрополитена, которые планируют открыть в 2029-2030 годах. Среди них "Кудрово" не упоминалось.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру