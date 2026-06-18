В Адмиралтейском районе планируют построить станцию метро "Площадь Репина"

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга 17 июня опубликовал распоряжение о разработке проекта планировки и межевания территории Матисова, Галерного и Коломенского островов в Адмиралтейском районе. Среди перечисленных объектов, которые должны появиться в городе — второй вестибюль для будущей станции метро "Площадь Репина".

Согласно распоряжению КГА, компания "Адмиралтейские верфи" подготовит проект планировки и межевания территории для строительства новой производственной площадки. Участок ограничен набережной реки Пряжки, границами рек Большой Невы, Фонтанки, Мойки и Пряжки, а также Лоцманской улицей. Помимо станции метрополитена, на территории Адмиралтейского района собираются разместить площадку для стапельной сборки судостроительной продукции и здание организации, реализующей программы профессионального и высшего образования.

Материалы документации необходимо разработать в два этапа. Первый планируют завершить к 15 сентября 2026 года, а второй — к 15 мая 2027 года. Финансирование работ по подготовке проекта ведется за счет средств компании.

Станцию метро "Площадь Репина" запланировали в составе еще не существующей Адмиралтейско-Охтинской линии. Предполагается, что "Площадь Репина" разместят между станциями "Двинская-2" и "Театральная-2". Сама линия метро должна будет пересекать город с запада на восток от "Двинской" до Янино. В схеме развития метрополитена строительство всей линии намечено на 2030-2040 годы.

Власти Петербурга планируют модернизацию Адмиралтейского района. К концу 2030 года на Ново-Адмиралтейском острове ВТБ собирается построить концертный комплекс, а часть территории острова хотят застроить жильем, расположить детский сад, поликлинику, школы и причалы для маломерных судов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру