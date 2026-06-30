Штанникова попросила Беглова проконтролировать реконструкцию "Парка Победы"

Руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Ольга Штанникова направила обращение губернатору Петербурга Александру Беглову о реконструкции станции метро "Парк Победы". Копию обращения депутат опубликовала в соцсетях 30 июня. Она попросила главу города поставить ситуацию на контроль и пересмотреть проект реставрации. Ранее СМИ опубликовали эскизы нового оформления "Парка Победы", в рамках проекта планируется разместить на полу станции изображения шевронов воинских подразделений вермахта, за исключением запрещенной символики.

"Несмотря на то, что для использования отобраны те изображения, где отсутствует запрещенная к демонстрации нацистская символика, мы во фракции "Яблоко" в любом случае считаем такую идею вопиюще недопустимой", - написала Штанникова.

По мнению депутата, использование этих изображений является недопустимым, в том числе, из-за проживающих в Петербурге ветеранов, блокадников Ленинграда и родственников участников Великой Отечественной войны. Парламентарий считает, что они могут испытать негативные эмоции из-за "вынужденного контакта с нацистской символикой". Депутат попросила губернатора учесть это мнение при разработке проекта оформления станции "Парк Победы".

Ранее в интервью с ТАСС Беглов заявил, что символы намерены разместить на полу станции для того, "чтобы на них наступали люди, входящие и выходящие" из метро. Глава города также заявлял, что верхний ярус зала украсят мозаикой с изображением ленинградского парка Победы и надписью "Никто не забыт, ничто не забыто", а нижний вестибюль оформят медальонами с барельефами военачальников Ленинградской битвы.

Станцию Московско-Петроградской (синей) линии метро "Парк Победы" закрыли на реконструкцию в июле 2025 года после нескольких лет обсуждения проекта и согласований. В апреле на станции стартовали демонтажные работы. Подготовку документации планируют завершить к сентябрю. Ожидается, что реконструкция закончат к декабрю 2027 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру