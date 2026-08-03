Второй вестибюль станции "Приморская" появится на улице Беринга

Правительство Петербурга утвердило проекты планировки и межевания территории для строительства второго вестибюля станции метро "Приморская", сообщили 3 августа в администрации губернатора. Новый выход разместят на улице Беринга напротив домов № 36 и № 38, а его пропускная способность превысит восемь тысяч пассажиров в час.

"Метро — наш безусловный приоритет. Кризисная ситуация в метростроении позади. С 2019 года мы открыли шесть новых станций", – заявил губернатор Александр Беглов по итогам рабочего совещания в Смольном.

Градоначальник поручил профильным ведомствам заранее подготовить новую схему движения наземного общественного транспорта с учетом будущего открытия второго вестибюля. Районной администрации предстоит временно благоустроить территорию на период проектирования и строительства нового выхода станции "Приморская".

Губернатор отметил, что второй вестибюль необходим из-за роста жилой застройки и увеличения пассажиропотока с момента возведения станции в 1979 году.

Ранее Беглов назвал в числе причин медленного развития метрополитена проблемы вокруг банкротства "Метростроя" и создания "Метростроя Северной столицы", а также геологические особенности города.

Как писал ранее ЗАКС.Ру, в июле 2026 года определили место, где возведут вестибюль станции "Театральная", платформенная часть которой построена еще в 2024 году. Проектирование осложнялось архитектурным ансамблем, который следовало сохранить. Выход из "Театральной" расположится на площади Юрия Темирканова.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру