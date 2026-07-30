"Ъ": Солнышкина может возглавить гражданско-судебное управление Генпрокуратуры

Начальник главного гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Сергей Бочкарев покинул свой пост, сообщил 29 июля "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. Собеседники издания предполагают, что должность Бочкарева может занять один из его заместителей, начальник управления Генпрокуратуры по СЗФО Нелли Солнышкина.

По информации "Коммерсанта", Бочкарев ушел со службы, подав соответствующий рапорт. После указ о его освобождении от должности подписал генпрокурор Александр Гуцан. Причина увольнения в документе не раскрывается, уточняют источники "Ъ". Ожидается, что в дальнейшем генерал займется научной и преподавательской деятельностью.

Солнышкина работает в прокуратуре с 1983 года. Занимает должность начальника управления Генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу с 2012 года. В самом отделе она находится с октября 2003 года. В прошлом также трудилась в органах прокуратуры Ленинградской и Смоленской областях.

Бочкарев служил в Генпрокуратуре с 2010 года. До этого в период с 2005 по 2010 год он работал в прокуратуре Петербурга на разных руководящих должностях.

Также сегодня прежний первый заместитель прокурора Петербурга Виктор Винецкий перешел на пост прокурора Краснодарского края, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее его кандидатуру выдвинул президент Владимир Путин. До этого в апреле 2026 года должность прокурора города занял начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Андрей Гуришев.

Алиса Ремнева / Фото: Управление Генеральной прокуратуры по СЗФО