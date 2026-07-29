Беглов и Бельский посетили первый в Петербурге кадровый центр для молодежи

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский посетили кадровый центр "Работа молодежи России", об этом 29 июля сообщила пресс-служба Смольного. Кадровый центр работает на базе Центра занятости наследия Петербурга в рамках национального проекта "Кадры".

Центр начал работу в июне и стал первой в Петербурге специализированной площадкой, где молодые люди могут пройти профориентацию, получить консультации по построению карьеры и помощь с первым трудоустройством.

"Основная задача — оказать комплексное сопровождение молодых петербуржцев на всех этапах профессионального становления: от выбора профессии до трудоустройства и адаптации на первом рабочем месте", — заметил Беглов в своих социальных сетях.

"Убежден, что центр станет востребованной площадкой для молодежи и работодателей, а значит — еще одной инвестицией в будущее нашего города", — в свою очередь, написал Бельский.

По словам Беглова, город развивает систему ранней профориентации, чтобы школьники могли познакомится с различными профессиями еще в моменте обучения и осознанно выбрать осознанный профессиональный путь.

Алиса Ремнева / Фото: Смольный