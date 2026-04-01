Нового прокурора Петербурга Гуришева представили коллективу ведомства

В прокуратуре Петербурга 1 апреля коллективу ведомства представили нового прокурора города Андрея Гуришева, сообщили в пресс-службе Смольного. Мероприятие посетили губернатор Александр Беглов, заместитель генерального прокурора России в Северо-Западном федеральном округе Алексей Захаров и председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

"Уверен, что совместными усилиями нам удастся эффективно решать возникающие проблемы и защищать интересы государства и жителей города <...> Прокуратура Петербурга, как надежный партнер правительства города, играет ключевую роль в реализации национальных проектов и стратегических программ, направленных на развитие мегаполиса XXI века", - сказал Беглов.

Гуришев родился в 1973 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция". В органах надзорного ведомства работал с начала 2000-х годов. В 2011 году занял должность заместителя прокурора Петербурга, после начал работу в Новгородской области. В 2017 году он возглавил региональную прокуратуру. Два года спустя Гуришев стал начальником управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Генпрокуратуры.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Гуришева на должность прокурора Петербурга 25 марта. Виктор Мельник, руководивший прокуратурой Петербурга до Гуришева, занял пост заместителя генерального прокурора России.

