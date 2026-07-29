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Новости 29 июля 2026, 20:26

Эрмитаж получил статус общеизвестного товарного знака

фото ЗакС политика Эрмитаж получил статус общеизвестного товарного знака

Роспатент признал словосочетание "Государственный Эрмитаж" общеизвестным товарным знаком, 29 июля сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу музея. Новый статус позволит Эрмитажу бессрочно защищать свое название от незаконного использования.

Как пояснили в музее, статус общеизвестного товарного знака распространяется на неограниченный перечень товаров и услуг. Это позволит Эрмитажу защитить свое имя не только при прямом копировании, но и в случае сходства до степени смешения, в том числе при использовании слова "Эрмитаж" в интернете, продаже билетов и создании сайтов.

В Эрмитаже сообщили, что теперь музей сможет добиваться аннулирования ранее зарегистрированных обозначений, а также предотвращать подобные случаи в будущем. Процедура получения нового статуса заняла около полутора лет.

Директор музея Михаил Пиотровский также заявил, что следующим шагом может стать закрепление понятия "музей". По его мнению, использовать это слово в названии могут только те организации, что соответствуют установленным требованиям.

В июне директор Эрмитажа Михаил Пиотровский участвовал в Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий в Стрельне, где обсуждались вопросы сохранения культурного наследия и международного сотрудничества. На полях ПМЭФ Пиотровский также выступал на дискуссии о культурном коде, где назвал главной ценностью его семьи служение Родине.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру


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