Роспатент признал словосочетание "Государственный Эрмитаж" общеизвестным товарным знаком, 29 июля сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу музея. Новый статус позволит Эрмитажу бессрочно защищать свое название от незаконного использования.

Как пояснили в музее, статус общеизвестного товарного знака распространяется на неограниченный перечень товаров и услуг. Это позволит Эрмитажу защитить свое имя не только при прямом копировании, но и в случае сходства до степени смешения, в том числе при использовании слова "Эрмитаж" в интернете, продаже билетов и создании сайтов.

В Эрмитаже сообщили, что теперь музей сможет добиваться аннулирования ранее зарегистрированных обозначений, а также предотвращать подобные случаи в будущем. Процедура получения нового статуса заняла около полутора лет.

Директор музея Михаил Пиотровский также заявил, что следующим шагом может стать закрепление понятия "музей". По его мнению, использовать это слово в названии могут только те организации, что соответствуют установленным требованиям.

В июне директор Эрмитажа Михаил Пиотровский участвовал в Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий в Стрельне, где обсуждались вопросы сохранения культурного наследия и международного сотрудничества. На полях ПМЭФ Пиотровский также выступал на дискуссии о культурном коде, где назвал главной ценностью его семьи служение Родине.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру